Proyecto de ley busca incorporar más médicos subespecialistas a hospitales

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

Un proyecto de ley presentado este jueves en la Asamblea Legislativa busca incorporar más médicos subespecialistas a los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Esta iniciativa pretende reducir las listas de espera, que hoy suman más de 1.400.000 personas en fila en los diferentes centros médicos.

Además, la propuesta elimina el requisito de un tercer servicio social obligatorio para estos profesionales.

El ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo, sostuvo que el proyecto no elimina el servicio social para médicos generales ni para especialistas, sino únicamente para quienes terminan una subespecialidad.

Asimismo, la diputada Ana Katharina Müller, del Partido Pueblo Soberano, presentó la iniciativa junto con el ministro de Salud y la presidenta ejecutiva de la CCSS.

Por otro lado, el Colegio de Médicos y Cirujanos también respaldó la propuesta. “Va a ser incluido en la lista de inmediato y esperamos que fluya en las comisiones porque es una necesidad urgente”, declaró Müller.

En consulta externa la lista es de 384.000 pacientes, con plazos de espera de 564 días. En lista de espera quirúrgica son 213.000 pacientes con 447 días de espera.

La presidenta ejecutiva CCSS, Mónica Taylor, explicó que la falta de subespecialistas obliga a que la especialidad madre atienda esos casos. “Si yo formo más subespecialistas, impacta en la lista de espera”, afirmó.

Añadió que cuando no hay subespecialidad disponible, el pediatra, el internista o el cirujano general asume la atención del paciente.

Las especialidades más críticas son cardiología, ortopedia y cirugía, según se indicó en la presentación.

La incorporación de subespecialistas permitiría descongestionar la cartera de pacientes que hoy atienden esas áreas.

Esta iniciativa también busca dar a estos médicos la posibilidad de servir directamente con el aprendizaje que tienen.

Los proponentes esperan que el plan ingrese pronto a la corriente legislativa y se apruebe para ponerlo en marcha.

La propuesta fue incluida en la lista de proyectos para su trámite en comisiones.