Proyecto de la UNED destaca por innovación educativa a nivel internacional

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

Un proyecto de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) destacó a nivel internacional entre más de 2000 propuestas que buscan innovar en educación. La iniciativa será premiada en diciembre en Londres tras ser evaluada por especialistas en tecnología y educación.

El proyecto combina un laboratorio físico, un laboratorio móvil que llega a distintas regiones del país y una plataforma remota mediada por inteligencia artificial.

A través de este ecosistema, las personas acceden a herramientas como impresión y escaneo 3D, corte láser, programación electrónica y realidad virtual.

La modalidad remota permite que esas tecnologías no se queden en un solo espacio físico y lleguen a personas de diferentes zonas. Esas herramientas sirven para aprender, desarrollar prototipos, buscar soluciones y fortalecer proyectos académicos y de investigación.

Diana Hernández Montoya, de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), afirmó que el proyecto premiado representa la culminación de un sueño y de un crecimiento institucional. Destacó que la apertura de este tipo de espacios permite retar a la institución y atender a poblaciones que lo necesitan.