Proponen aumento del 1,70% para los salarios mínimos del 2027

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

El sector empresarial privado, representado por la UCCAEP, propuso un aumento del 1,70% para los salarios mínimos del 2027, que aplicaría a todas las categorías ocupacionales durante las negociaciones de este lunes.

Si se llegase a aprobar este porcentaje, representaría un ajuste de 1.700 colones por cada 100 mil colones de salario mínimo actual, según detalló el planteamiento empresarial.

Ahora es el turno de los representantes de las personas trabajadoras, quienes presentarán hoy su propuesta, luego lo hará el Gobierno el próximo 26 de octubre.