Profesor es condenado por abuso sexual contra menor de edad

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

Un profesor fue sentenciado luego de que la Fiscalía de Nicoya demostrara que es responsable de cometer el delito de abuso sexual, en perjuicio de una persona menor de edad.

¿De cuánto fue la sentencia?

A 12 años de cárcel.

Detalles del caso del profesor condenado

Los hechos ocurrieron en el 2017, cuando la ofendida tenía 17 años. Para ese momento, ella era estudiante en un colegio de Nicoya, donde el imputado trabajaba como profesor de Educación Física.

“El despacho acreditó que el hombre cometió dos de los abusos al finalizar las clases y el tercero ocurrió un día que un grupo de la institución viajó a Desamparados para unos juegos deportivos“, dice el Ministerio Público.

Mientras la sentencia queda en firme, el imputado cumplirá prisión preventiva.

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