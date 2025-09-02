Un profesor de inglés de un colegio IPEC en Cartago fue detenido el viernes tras ser presuntamente ubicado en un motel en San Francisco de Dos Ríos junto a una alumna de 16 años. Según el reporte, la madre de la menor localizó a su hija por el GPS del teléfono y presentó la denuncia ante la Fiscalía, junto con la estudiante.

El educador, de 42 años y de apellidos Galo Reyes, es investigado por presunto abuso sexual y por aparente seducción o encuentros con personas menores de edad por medios electrónicos, al mantener en apariencia conversaciones con la adolescente por celular. El caso permanece en investigación.

Medidas cautelares

Tras la detención, el docente quedó en libertad con las siguientes medidas, por un mes:

Mantener domicilio fijo .

. Firmar una vez a la semana.

una vez a la semana. No salir del país .

. No tener contacto con la ofendida ni con su familia.

con la ofendida ni con su familia. No impartir clases en el centro educativo donde estudia la víctima.

La continuación de la audiencia inicial fue programada para el 17 de septiembre a las 6:00 p. m. en el Tribunal de Flagrancia.

Reacciones y marco legal

El hecho causó indignación en Cartago entre familias del colegio. Especialistas consultados señalaron que existe una relación de poder profesor–alumna que agrava la situación. Además, recordaron que el artículo 161 del Código Penal establece penas de 3 a 10 años de prisión para conductas de abuso sexual contra personas menores de edad, con agravantes según el caso.

Respuesta institucional

Se informó al Ministerio de Educación Pública (MEP) y al colegio. Hasta el momento, se espera la posición oficial del MEP sobre la situación del docente, mientras el proceso judicial sigue su curso. El director del centro indicó que, al estar el caso en instancias judiciales, corresponde a las autoridades competentes referirse al fondo.