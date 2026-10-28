Productor de conciertos detenido declaró problemas con el azar y que perdió la casa de su mamá

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

La audiencia de medidas cautelares del caso Éxodo finalizó este miércoles, luego de que las defensas de los imputados solicitaran su libertad.

Entre los investigados figuran los promotores de conciertos Don Stockwell y Hugo Benavides Barboza, conocido como H. Barboza, quien tomó la palabra ante el juez penal de Goicoechea para relatar episodios de su vida personal y explicar el origen de parte de su patrimonio.

La Fiscalía solicitó seis meses de prisión preventiva para los sospechosos, a quienes investiga por el presunto delito de legitimación de capitales mediante espectáculos públicos con fondos que, según la investigación, estarían relacionados con una supuesta organización criminal vinculada a un sujeto conocido como alias Sobrino.

H. Barboza habló sobre su adicción a los juegos de azar

Durante su intervención, Barboza contó que desarrolló una adicción a los juegos de azar desde su juventud. Según relató, esa situación lo llevó a solicitar préstamos de manera constante y a perder la casa de su madre por una deuda.

El promotor explicó que, cuando la Fiscalía inició la investigación en 2023, todavía pedía dinero prestado para apostar. También señaló que la pérdida de la vivienda afectó su situación económica y su vida familiar, al punto de que tuvo que alquilar durante un año y ocho meses y atravesó una separación con su esposa.

Sin embargo, aseguró que una apuesta deportiva le permitió recuperar el inmueble. Según su relato ante el juez, el 7 de noviembre de 2024 ganó $86.000, monto que utilizó para cancelar la hipoteca y devolverle la casa a su madre.

Un concierto de Grupo Firme marcó un punto de inflexión

H. Barboza también se refirió a sus inicios en la producción de espectáculos y al concierto del grupo mexicano Grupo Firme en Costa Rica. Según explicó, se le ofreció el evento y él consiguió financiamiento de un empresario español al que conoció en un casino.

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Repase las declaraciones textuales y al completo en el video adjunto.