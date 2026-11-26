Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

El fiscal general de la República, Carlos Díaz, afirmó que el proceso de extradición de Juan Carlos Tam sigue en su fase inicial, ante la duda de los diputados por su posible audiencia en la Asamblea Legislativa.

Díaz explicó que las extradiciones están durando aproximadamente nueve meses y que, aunque recientemente se presentaron los documentos oficiales de la acusación por parte del gobierno de Estados Unidos, el caso aún no ha superado ni siquiera la solicitud inicial.

Para concretar la comparecencia, el fiscal indicó que se deberán coordinar los diferentes poderes, con la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, para trasladar al extraditable a la comisión, mientras que el ministro de Seguridad, Gerald Campos, aclaró que el detenido está a la orden del Poder Judicial y que para sacarlo se requiere una autorización de ese poder.