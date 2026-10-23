Privado de libertad muere tras ser trasladado de emergencia a centro médico

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Un privado de libertad murió este viernes 23 de octubre en el Hospital Calderón Guardia, debido a complicaciones de salud.

¿Qué pasó con el privado de libertad?

Según confirmó Justicia y Paz, el hombre se comenzó a sentir mal, por lo que agentes de la Policía Penitenciaria coordinaron su traslado de emergencia al centro médico, donde falleció en sala de shock, al ser las 12:15 p. m.

¿Quién es el ahora fallecido?

Se trata de un masculino de apellido Eduarte, de 48 años.

De momento no se han brindado más detalles del caso.

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