Privado de libertad agrede a policía penitenciario

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

Un privado de libertad agredió a un policía penitenciario, según confirmación del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, en sus redes sociales.

Según explicó Aguilar, este hecho sucedió en puesto 10, de la cárcel de San Rafael.

Acciones inmediatas contra el privado de libertad

Por esta acción, de manera inmediata y conforme a los parámetros técnicos, se ordenó su reubicación en el entro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO).

“Las cárceles ya no son tierra de nadie, donde algunos hacían lo que les daba la gana”, agregó el ministro de Justicia.

¿Cuántos privados de libertad hay en el CACCO actualmente?

Según informa, hay más de 750 privados de libertad trasladados al CACCO, desde su puesta en operación hace 11 días.

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