Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Fabiana Castillo Fernández, modelo oriunda de Escazú, es la primera Miss costarricense con discapacidad visual y representa la belleza costarricense y la población con discapacidad.

Asimismo, vence los obstáculos de su baja visión y conquista las pasarelas, aunque por su discapacidad visual siempre necesita su bastón y un asistente.

La Red Costarricense de Turismo Accesible, representada por Stephanie Sheehy, la apoya con personas que la asisten y guían en cada concurso.