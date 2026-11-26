Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

Heredia se llenará de música, color y tradición con la primera edición del Festival Flores de Navidad, que se realizará el próximo domingo 13 de diciembre, una celebración organizada por la Municipalidad de Heredia para que las familias disfruten del espíritu de esta época.

El festival iniciará a las 3 de la tarde con un pasacalles navideño en el que participarán centros educativos de la zona, así como grupos de folclor, porrismo, gimnasia y baile, y continuará a las 6 de la tarde con la presentación de 10 de las mejores bandas marching del país y la presencia de 5 carrozas, una novedad para los heredianos.

El evento saldrá del Palacio de los Deportes y terminará en la Universidad Nacional, con un operativo de seguridad y cierres viales a partir de mediodía.

