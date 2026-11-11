Preventa de entradas ya inició para la final Cartaginés-Alajuelense de Copa Centroamericana

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

Este miércoles inició la preventa de entradas para el partido de ida de la final de la Copa Centroamericana entre el Club Sport Cartaginés y Liga Deportiva Alajuelense, que se disputará el próximo miércoles 2 de diciembre a las 7 de la noche en el estadio José Rafael Feyo Mesa.

Desde las 4:30 de la madrugada, los aficionados brumosos hicieron una fila que se extendió hasta los 150 metros para comprar sus boletos a partir de las 8:00 de la mañana, en un ambiente festivo donde esperan un llenazo para el histórico compromiso.

Para acceder a la compra, los seguidores deben haber adquirido entradas para la Copa Centroamericana y los últimos dos partidos del club, con un límite máximo de tres boletos por persona y precios que oscilan entre los 20.000 y los 70.000 colones en la zona de palco.