Presidente destituye a ministra de Comercio Exterior

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández, destituyó a la ministra de Comercio Exterior, Indiana de Fátima Trejos Gallo, por conflictos relacionados con el Acuerdo Transpacífico.

Según indicó la jerarca, le había solicitado a Trejos que enviara el acuerdo a todos los sectores involucrados; sin embargo, estos nunca lo recibieron.

Este acuerdo comercial, denominado Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), se ha trabajado durante más de dos años y prometía abrir un mercado de más de 600 millones de consumidores.

No obstante, su contenido fue declarado secreto por los negociadores, por lo que pocas personas conocen realmente en qué consiste y a quién beneficia.

Ante esta situación, además de destituir a la ministra de su cargo, Fernández también archivó el acuerdo.

Por: Camila Rosales Méndez

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Imagen extraída de la Presidencia de la República con fines ilustrativos.