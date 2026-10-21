Presidente del Sporting invertirá en el club español Celta de Vigo

Fecha de publicación: 21 de October de 2026

Fecha de modificación: 21 de October de 2026

José Maroto, propietario y presidente de Sporting FC, fue nombrado este martes miembro del consejo de administración del Celta de Vigo y se prepara para invertir en el club de la Liga Española, una alianza que traería beneficios para los albinegros.

El Celta aprobó una ampliación de capital para financiar su proyecto Celta 360, un complejo que integrará instalaciones deportivas, formación de futbolistas y espacios comerciales, y el grupo inversor liderado por Maroto está dispuesto a aportar hasta la totalidad de su monto.

Maroto, quien conoció a la presidenta del Celta hace varios años en México, aseguró que estará constantemente en Vigo para participar en el proyecto, que busca compartir experiencias de información de futbolistas y desarrollo de infraestructura, y que podría abrir nuevas oportunidades para Sporting en el desarrollo de talento exportable.