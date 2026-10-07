Presidenta lamentó haber tenido contacto con uno de los productores detenidos en el Caso Éxodo

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

La presidenta Laura Fernández lamentó haber tenido contacto con uno de los productores detenidos en el Caso Éxodo, según lo manifestado por la mandataria.

Asimismo, Fernández aseguró que le gusta mucho la música de Grupo Firme, aunque lamentó ese contacto previo con el productor.

La mandataria afirma que “no tenía ninguna causa penal así como pública que alguien pudiera saber ni alertar”.

Por consiguiente, la presidenta Laura Fernández, quien aseguró que le gusta la música de Grupo Firme, lamentó haber tenido contacto con uno de los productores detenidos en el Caso Éxodo.