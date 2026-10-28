Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró el triunfo de Lula da Silva en Brasil y calificó el resultado como una bocanada de aire fresco para América Latina y el Caribe.

La mandataria destacó la participación del pueblo brasileño para revertir el resultado de la primera vuelta electoral.

“Estamos felices, muy contentos del triunfo de Lula”, declaró Sheinbaum, quien felicitó al presidente y al pueblo de Brasil.

También consideró que el resultado deja una lección para la región: la movilización ciudadana puede ser determinante frente a los intentos de influir en la voluntad popular.

“Cuando el pueblo decide movilizarse, defender sus derechos, triunfa siempre”, afirmó.