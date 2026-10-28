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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró el triunfo de Lula da Silva en Brasil y calificó el resultado como una bocanada de aire fresco para América Latina y el Caribe.
La mandataria destacó la participación del pueblo brasileño para revertir el resultado de la primera vuelta electoral.
“Estamos felices, muy contentos del triunfo de Lula”, declaró Sheinbaum, quien felicitó al presidente y al pueblo de Brasil.
También consideró que el resultado deja una lección para la región: la movilización ciudadana puede ser determinante frente a los intentos de influir en la voluntad popular.
“Cuando el pueblo decide movilizarse, defender sus derechos, triunfa siempre”, afirmó.