Presidenta criticó al Poder Judicial y el Frente Amplio reaccionó

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

La presidenta Laura Fernández criticó al Poder Judicial durante su visita al mandatario de Colombia, Abelardo de la Espriella, en el marco del encuentro bilateral para combatir el narcotráfico.

El Frente Amplio reaccionó a las críticas de la mandataria, generando un nuevo episodio de tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que ya enfrenta un complejo escenario por el recorte presupuestario.

Las declaraciones de la presidenta se dieron en un momento clave para las relaciones entre los poderes del Estado, y las reacciones de la oposición evidencian la polarización política que vive el país.