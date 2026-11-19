Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

La Presidencia de la República nombró a un nuevo ministro de Comercio Exterior, quien tomará el cargo a partir de este 20 de noviembre.

¿De quién se trata?

Se trata de Francisco Gamboa, actual primer vicepresidente de la República.

¿Qué pasará con el cargo actual del ministro de Comercio Exterior?

Según informa el comunicado compartido por el gobierno, el jerarca mantendrá sus funciones como Primer Vicepresidente de la República y asumirá, de manera adicional, el recargo de Comercio Exterior.

“Desde la Primera Vicepresidencia, Gamboa ha tenido a su cargo el seguimiento y la coordinación de importantes proyectos de la agenda económica del Gobierno, labor que continuará desarrollando desde esta nueva responsabilidad. Su nombramiento también representa la incorporación al frente de COMEX de un funcionario con experiencia en la gestión pública y en la conducción de la política económica del país“, expresa el comunicado.

Perfil del Ministro de Comercio Exterior

Gamboa Soto es economista, cuenta con una amplia trayectoria en los sectores público y privado, particularmente en los ámbitos económico, productivo y comercial.

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