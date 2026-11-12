Presentan oficialmente el nuevo “Bus Ducha”

Fecha de publicación: 12 de November de 2026

Fecha de modificación: 12 de November de 2026

El nuevo “Bus Ducha”, fue presentado de forma oficial este jueves, un transporte que recorrerá las calles del cantón central de Alajuela para llevar esperanza y nuevas oportunidades a las personas habitantes de calle.

La unidad, equipada para funcionar de manera autónoma, busca brindar un acompañamiento integral a esta población bajo el lema “abrazar, dignificar y proteger”, con la capacidad de atender hasta 100 personas en un solo día y visitar los distintos distritos de la provincia.

El proyecto, que tomó más de dos años de trabajo y contó con el apoyo de la Municipalidad de Alajuela, entrará en funcionamiento aproximadamente a inicios de diciembre.