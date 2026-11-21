Fecha de publicación: 21 de November de 2026

Fecha de modificación: 21 de November de 2026

Pasar largas horas en carretera no solo afecta el tiempo de los conductores, también representa un fuerte golpe para sus bolsillos. La congestión vial en rutas como la General Cañas y Circunvalación puede generar un gasto equivalente a casi tres salarios mensuales al año, según datos del Estado de la Nación 2026.

El informe analizó el recorrido diario entre La Garita de Alajuela y La Uruca, y también en la zona de Circunvalación, de ida y vuelta, para una persona que trabaja de lunes a viernes. En 2025, el retraso promedio alcanzó los 57 minutos durante la mañana y 112 minutos en la tarde.

A esos tiempos se suman 23 minutos adicionales que los conductores reservan para reducir el riesgo de llegar tarde por imprevistos en carretera.

Millones de colones al año

El estudio tomó como referencia un salario bruto mensual cercano a los ₡600.000 y 240 días laborales al año. Con esos datos, estimó que el costo anual de la congestión en la Ruta 1 alcanza casi ₡1,7 millones, equivalente a 2,8 salarios mensuales.

La situación también afecta el tramo de la ruta 39 entre Zapote y Calle Blancos. Pese a la construcción de pasos a desnivel en las rotondas de las Garantías Sociales, La Bandera y el antiguo cruce de Guadalupe, el costo económico anual de la congestión se estimó en aproximadamente ₡220.000.

El Estado de la Nación señaló que las obras realizadas en estas carreteras no consiguieron disminuir la congestión. Por el contrario, el escenario actual es peor que el registrado en 2019.

Según el análisis, las personas que realizan estos recorridos para llegar a sus trabajos acumulan hasta 216 minutos adicionales por día entre viajes de ida y vuelta. El costo puede alcanzar el equivalente a tres salarios brutos al año.

El informe también advierte sobre otras consecuencias de las presas, como la pérdida de productividad, el deterioro de los vehículos y los efectos en la salud mental.