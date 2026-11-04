Fecha de publicación: 4 de November de 2026

Fecha de modificación: 4 de November de 2026

Los precios en los combustibles amanecieron más caros este miércoles, cuando la gasolina regular pasó de 719 colones a 808 colones el litro, lo que representa un alza de 89 colones.

La gasolina súper aumentó 42 colones y ahora cuesta 806 colones, mientras que el litro de diésel cuesta 808 colones, con un incremento de 23 colones.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) informó que este aumento en el precio de los combustibles se debe a los conflictos en Medio Oriente.