Precio de viviendas en alquilar registra un aumento

Fecha de publicación: 9 de October de 2026

Fecha de modificación: 9 de October de 2026

El alquiler de vivienda en Costa Rica continúa subiendo, según evidencia el Centro de Estudios de Negocio Financiero e Inmobiliario (CENFI) con información del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Una vivienda que el año anterior costaba 300 mil colones mensuales pasará a pagar cerca de 310 mil colones.

El aumento representa 10 mil 620 colones adicionales según la proyección del CENFI. En el país existen actualmente más de 361 mil viviendas de alquiler, cuyo monto final depende de la ubicación y las condiciones de oferta y demanda.

“Esta proyección debe interpretarse como una referencia general del movimiento promedio que se espera de los precios”, declaró Melizandro Quirós, director del CENFI.

Los ajustes de un contrato de alquiler se rigen por la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, que se analiza con la inflación.