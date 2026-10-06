PPSO confirmó que no recibió ningún tipo de financiamiento por parte de extraditable

Fecha de publicación: 6 de October de 2026

Fecha de modificación: 6 de October de 2026

El partido Pueblo Soberano (PPSO) confirmó que no recibió ningún tipo de financiamiento del extraditable señalado por aparente lavado de dinero, según informó la fracción legislativa.

La agrupación política aseguró que apoyará las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar cualquier posible vínculo con el caso.

Wobin Tamshang fue recluido en el módulo de máxima seguridad de la Reforma tras una audiencia sobre la solicitud de extradición de Estados Unidos.

La presidenta Laura Fernández negó conocer a Tamshang y aseguró que las fotografías que circulan sobre el traspaso de poderes son falsas. Según la mandataria, las imágenes corresponden a la delegación oficial enviada por el gobierno popular de China.

Sin embargo, la Asamblea Legislativa solicitó al Tribunal Supremo de Elecciones una investigación profunda sobre el financiamiento de campaña de Pueblo Soberano.