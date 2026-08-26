Posición de Grupo Repretel sobre la actualización del canon de radio y televisión

Grupo Repretel será absolutamente respetuoso de la decisión que adopten las autoridades nacionales con respecto al proyecto de ley N. ° 24.461.

Como lo hemos manifestado consistentemente, consideramos necesaria la actualización del canon de radiodifusión por el uso del espectro radioeléctrico asignado a las frecuencias de radio y televisión.

Este proyecto representa un cambio significativo en las condiciones de operación de los medios de comunicación en Costa Rica.

Grupo Repretel presentó oportunamente sus observaciones ante las autoridades correspondientes y confía en que estas hayan sido consideradas durante el análisis de la iniciativa.

Asimismo, valoramos positivamente el plazo establecido en la disposición transitoria, ya que permitirá a la industria realizar los ajustes necesarios y prepararse adecuadamente para la implementación de los cambios previstos.

Grupo Repretel mantendrá su disposición de colaborar institucionalmente con las autoridades competentes y dará seguimiento a las distintas etapas del proceso, en estricto apego al marco legal vigente.