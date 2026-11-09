Posible penal contra Saprissa genera diferencia de criterios arbitrales

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

La diferencia de criterios arbitrales generó polémica en la última jornada del fin de semana tras el posible penal no sancionado contra Saprissa, en un contexto donde se registraron tres jugadas similares con dos decisiones distintas.

Mientras que en los partidos de San Carlos ante Pérez Zeledón y Alajuelense frente a Sporting, los árbitros Josué Ugalde y Keylor Herrera acudieron al VAR y sancionaron penal en ambas jugadas, en el duelo entre Saprissa y Puntarenas, Christopher Ramírez y Jesús Montero dictaminaron que no era falta.

Especialistas en arbitraje señalaron que el asunto es de criterio y resulta muy complicado cuando los criterios de un árbitro difieren de otro, al tiempo que advirtieron que la capacitación sigue siendo un aspecto a mejorar, principalmente cuando la preparación no es la mejor.