Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

La posibilidad del cierre del centro de acopio en San Rafael de Alajuela preocupa a los vecinos, quienes se preguntan qué pasará con el reciclaje luego de que el gobierno local les comunicara que cerrarán la bodega que en sus inicios fue construida con apoyo municipal para ese objetivo. El lugar recoge gran cantidad de toneladas de material reciclable, y los vecinos temen que al dejar de recibir el material, se incremente la generación de basura.

Actualmente, personas de diferentes lugares de la provincia se acercan a dejar su reciclaje, el cual es separado y vendido para obtener el dinero con el que se le da mantenimiento al centro de acopio.

Ante esta situación, se consultó a la Municipalidad de Alajuela para conocer los motivos del cierre y las posibles soluciones, pero desde la oficina de prensa indicaron que responderán a la consulta en el tiempo de ley establecido.