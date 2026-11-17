Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

Las piedras en los riñones pueden formarse por distintos factores, entre ellos el consumo excesivo de sal y carnes rojas, la exposición prolongada a altas temperaturas y ciertas predisposiciones genéticas.

La uróloga Susana Sánchez explicó que estos cálculos aparecen cuando se producen desequilibrios en el metabolismo de minerales como el calcio, el oxalato y el ácido úrico, lo que favorece su formación en las vías urinarias.

La especialista señaló que el riesgo aumenta en personas que trabajan en ambientes muy calientes y no mantienen una hidratación adecuada.

También mencionó que algunos factores hereditarios pueden influir en la aparición de cálculos, especialmente cuando existen alteraciones metabólicas relacionadas con determinados minerales.