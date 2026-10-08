¿Por qué Pilar Cisneros llegó en andadera y renqueando a la Fiscalía?

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

La exdiputada Pilar Cisneros, llegó este jueves 8 de octubre a la Fiscalía para enfrentar indagatoria. en la que se le investiga por presuntas irregularidades en el financiamiento de campaña del Partido Progreso Social Democrático en 2022.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue la forma en la que la asesora presidencial llegó al sitio, con una andadera, una bota ortopédica y con dificultades para caminar.

En las redes sociales, muchas personas se pronunciaron al respecto, algunas con comentarios positivos, otros negativos y hasta desinformación. La realidad es que existe una razón por la que llegó de esa manera.

¿Por qué llegó así Cisneros?

En su paso por la anterior Asamblea Legislativa, Cisneros reveló que un accidente de tránsito provocó una fractura en su tobillo hace más de 20 años.

La exdiputada ya se había sometido a una cirugía para tratar la situación, pero en los últimos años caminar le generaba dolor e inflamación, por lo que anunció que se sometería a otra cirugía cuando acabara su periodo en la Asamblea.

La operación ya ocurrió y esa es la razón por la que tiene una protección especial en uno de sus pies, y también, la necesidad de un apoyo para movilizarse.

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Cisneros aún pasa por un proceso de terapias y rehabilitaciones físicas a posterior de su intervención quirúrgica.