¿Por qué lo llamaban “El Inquieto Anacobero”? Carlos Carvajal traerá su historia a La Voz del Más Allá 

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

Carlos Carvajal Monge viajará varias décadas hacia atrás para representar en La Voz del Más Allá a Daniel Santos, una de las grandes voces puertorriqueñas del siglo XX.

Conocido como “El Inquieto Anacobero”, Santos nació en Puerto Rico en 1916 y desarrolló una extensa carrera vinculada al bolero y otros ritmos caribeños. Formó parte de agrupaciones emblemáticas y su trayectoria lo llevó por diferentes países de América Latina, donde construyó una enorme popularidad.

Daniel Santos murió en 1992, pero su figura continúa estrechamente relacionada con la época dorada del bolero. Carlos tendrá la responsabilidad de acercar esa historia a un público separado por varias generaciones del artista original.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.

Imagen extraída de internet con fines ilustrativos