¿Por qué amaneció lloviendo? IMN explica el clima de esta mañana

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Decenas de comunidades alrededor del territorio costarricense amanecieron este martes 27 de octubre con lluvias, o bien, alta nubosidad y una temperatura más fría.
El Instituto Meteorológico Nacional explicó el motivo por el cuál la mañana tuvo ese cambio respecto a los últimos días.
Se trata de un núcleo convectivo sobre el océano Pacífico, cerca de la costa de Puntarenas, que favorece que ocurran lluvias principalmente en el Pacífico Central y Sur, pero que se extiende sobre gran parte del país.
Las precipitaciones tuvieron lugar desde las horas de la madrugada y se extendieron también en la mañana.
El mismo IMN indicó que la situación se mantendrá hacia las horas de la tarde, por lo que se espera que las lluvias estén presentes a lo largo del día.
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