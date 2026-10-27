¿Por qué amaneció lloviendo? IMN explica el clima de esta mañana

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

Decenas de comunidades alrededor del territorio costarricense amanecieron este martes 27 de octubre con lluvias, o bien, alta nubosidad y una temperatura más fría.

El Instituto Meteorológico Nacional explicó el motivo por el cuál la mañana tuvo ese cambio respecto a los últimos días.

¿Qué dijo el IMN?

Se trata de un núcleo convectivo sobre el océano Pacífico, cerca de la costa de Puntarenas, que favorece que ocurran lluvias principalmente en el Pacífico Central y Sur, pero que se extiende sobre gran parte del país.

Las precipitaciones tuvieron lugar desde las horas de la madrugada y se extendieron también en la mañana.

El mismo IMN indicó que la situación se mantendrá hacia las horas de la tarde, por lo que se espera que las lluvias estén presentes a lo largo del día.

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