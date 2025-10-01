Durante esta mañana, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó el hallazgo de Kevin Kirby, el joven de 27 años que había desaparecido el pasado 28 de setiembre.

El caso se viralizó en redes sociales.

¿Dónde se encontró a Kirby?

Se encontró en los márgenes del río María Aguilar, en Hatillo 8.

¿Cómo se supo sobre el cuerpo?

Un habitante de calle alertó por un cuerpo en el lugar en horas de la madrugada. Tras la alerta al servicio de emergencias 9-1-1, autoridades se hicieron presentes en el lugar para localizarlo.

¿Qué llevó a que ese habitante llegara al cuerpo?

Al parecer, el fuerte olor que emanó el cadaver hizo que esta persona lo ubicara.

Detalles

De acuerdo con la información preliminar, el fallecido presenta golpes en costillas y al parecer heridas de arma blanca.