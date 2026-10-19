Pólipos en el colon: cuándo pueden convertirse en cáncer

Fecha de publicación: 19 de October de 2026

Fecha de modificación: 19 de October de 2026

Los bultos o masas que aparecen en el colon son pólipos que se forman en el intestino grueso, y en su gran mayoría son benignos, aunque con el paso de los años pueden evolucionar y transformarse en tumores.

El Dr. Luis Carlos Vega Padilla, cirujano general y coloproctólogo, explica que los bultos o masas que aparecen en el colon se denominan pólipos, tumores o lesiones colorrectales.

El especialista detalla que un pólipo ya es un tipo de tumor, pero la gran mayoría son benignos, y que ciertos tipos de pólipos pierden el control de su crecimiento y se transforman en tumores malignos o cáncer de colon.