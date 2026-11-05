Policías llegan por un incidente y descubren cargamento de droga en vivienda

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

La Policía de Control de Drogas interviene una vivienda en el barrio Nazaret, en San Rafael de Alajuela, tras hallar varios paquetes de presunta cocaína dentro de un vehículo de alta gama.

La alerta se recibió cerca de las 11 de la noche por un aparente asalto en el sector. El paso por la vía permanece cerrado, por lo que los conductores deben buscar rutas alternas para continuar su recorrido.

Al llegar al sitio, los oficiales observaron que el conductor de un vehículo de alta gama se comportaba de manera sospechosa y lo vieron ingresar a una propiedad contigua a un local comercial tipo bar.

Desde entonces, la propiedad permanece bajo custodia policial, ya que dentro del automotor se observan varios paquetes que presuntamente contendrían cocaína.

En el operativo participan agentes de la Fuerza Pública, el GAO y la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública, junto con un juez y un fiscal del Ministerio Público, quienes realizan las diligencias correspondientes para el allanamiento.

Además del vehículo, las autoridades intervienen varios apartamentos ubicados en una pequeña callejuela del sector.

De acuerdo con información preliminar, aún sin confirmación oficial, el automotor transportaría cerca de 150 kilos de cocaína.

El juez de la República de Alajuela supervisa el operativo, mientras las autoridades mantienen reserva sobre los hallazgos y no han emitido información oficial al respecto.