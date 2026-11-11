Policía ubica nuevos ranchos con droga en “El Pochote”

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

La Fuerza Pública mantiene un operativo este lunes en el barrio El Pochote, en San José, donde ubica nuevos ranchos utilizados para la venta de droga.

El despliegue se concentra en el mismo punto donde semanas atrás se destruyó un búnker.

Las autoridades realizan decomisos de estupefacientes de forma constante en esa zona.

El subdirector de la Fuerza Pública de San José, Eduard Martínez, describió el lugar como una zona de interés policial con intervención permanente.

“El Pochote, como es conocido este lugar, es una zona de interés policial, un lugar que tiene presencia policial constante e intervención permanente”, declaró.

El objetivo del operativo es abordar a las personas que se encuentran en el sitio.

Asimismo, las autoridades decomisaron recientemente más de 3500 dosis de crack, cocaína y marihuana en el lugar, según Marcelo Solano, director Policía Municipal de San José.

Durante el operativo de este lunes, los oficiales decomisaron dosis de droga a personas que estaban dentro de un búnker.

Solano detalló que la policía también incauta armas blancas y de fuego en estas intervenciones.

También explicó que la Fuerza Pública trabaja de forma coordinada con la Policía Municipal de San José para intervenir estos puntos.

Además, señaló que la estrategia busca controlar las zonas donde se registran incidentes violentos.

Por otro lado, el criminólogo Bryan Sandi, sostuvo que la problemática está en el consumidor y no en el vendedor y que se debe tomar cartas en el asunto o será un problema de nunca acabar.

La policía anunció que continuará con los operativos en los puntos de narcomenudeo de la capital.