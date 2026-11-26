Fecha de publicación: 26 de November de 2026

Fecha de modificación: 26 de November de 2026

La Policía Municipal de San José clausuró seis compraventas de la capital tras una intervención conjunta con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En total, las autoridades fiscalizaron 10 locales comerciales durante el operativo.



Los seis establecimientos clausurados enfrentarán procesos administrativos por faltas a las normas, así lo indicó Marcelo Solano, director policía Municipal de San José.

Asimismo, en cada caso, según las irregularidades en que hayan incurrido, entre ellas no registrar los datos de las personas que ofrecen artículos.



En la intervención, los oficiales decomisaron dos computadoras personales y cuatro teléfonos con denuncia por robo.

Los agentes ingresaron a los locales, revisaron la mercadería y buscaron posibles irregularidades.



Ante ello, las autoridades buscan cortar la cadena que inicia con un robo en las calles y termina con los artículos a la venta en estos negocios.

El criminólogo Esteban Ruíz, sugirió a la población en tener más cuidado con los objetos de valor, evitar llevar grandes cantidades de dinero y estar pendientes a lo que ocurre alrededor.

El operativo se enmarca en la proximidad de la llegada del aguinaldo y las compras navideñas.