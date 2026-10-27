Policía Judicial investiga el robo de 12 armas de fuego en sede central del INA

Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

La Policía Judicial investiga el robo de 12 armas de fuego en la sede central del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), ubicada en La Uruca.

Las primeras hipótesis apuntan a un gato casero, es decir, que el ilícito se cometió con ayuda de alguien dentro de la institución.

En apariencia, uno de los guardas de seguridad podría tener vínculos con una estructura criminal asentada en La Carpio, lo que habría facilitado el robo.

El criminólogo Bryan Sandí señaló que los criminales atacan lugares con gran cantidad de oficiales de seguridad para hacerse de armamento.

Sandí explicó que la pistola 9 milímetros es el arma favorita de estas estructuras, porque es corta, fácilmente escondible y su munición se consigue con facilidad.

Añadió que se cree que está ingresando menos artículo ilegal a Costa Rica, lo que empuja a los criminales a atacar sitios con armamento.

Las armas estaban en una caja de lata y solo bajo llave, según se conoció. La Policía Judicial mantiene la investigación en curso.