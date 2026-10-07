Policía golpea a una de las células de ‘Los Gery’

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

La Policía desarticuló este miércoles una de las células que todavía quedaba de la banda de Los Gery en Barrio La Eulalia en San Diego de La Unión.

Asimismo, se encontraron menores de edad que aparentemente son utilizados por esta organización para la venta de drogas en vía pública.

Stephen Madden, director de PCD, afirma que “las tres personas adultas suministraban de drogas a las personas menores de edad”.

Por consiguiente, la Policía golpeó a una de las células de Los Gery, donde los principales vendedores de droga eran menores de edad.