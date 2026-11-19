Fecha de publicación: 19 de November de 2026

Fecha de modificación: 19 de November de 2026

La Policía estima que al menos 20 bandas están involucradas en el robo de combustible en la provincia de Limón.

Esas agrupaciones generan asesinatos en la zona y este fenómeno abarca cada vez más cantones del país.

Las estructuras criminales operan principalmente en cuatro cantones: Limón, Matina, Siquirres y Turrialba.

Este miércoles, las autoridades ubicaron una bodega clandestina en Búfalo de Limón con casi 8000 litros de combustible robado.

El hallazgo ocurrió horas después de un doble ataque a disparos en Carrandí de Matina.

En ese ataque murió Dorian Daniel Godínez Martínez, de 20 años de edad, y resultó herido Domingo López Jarkín, de 35 años de edad.

La Policía vincula ambos hechos con la disputa por el abastecimiento de gasolina ilegal.

“Estos son los detonantes que están dando realmente de lucha entre estas estructuras criminales”, declaró Freddy Guillén, director regional de Fuerza Pública.

Cabe señalar que, durante el allanamiento, las autoridades decomisaron 37 estañones de 200 litros cada uno, para un total de 7400 litros, más 160 litros hallados en un vehículo, así lo indicó Karla Montero presidenta ejecutiva de Recope.

En los cuatro cantones se han intervenido 44 tomas ilegales, 11 menos que las 55 del mismo periodo del año anterior.

De los 196 asesinatos registrados en Limón, 10 se vinculan directamente con guerras por robo de combustible durante este 2026.