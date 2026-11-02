Policía está buscando a dos asaltantes que atacaron estación de servicio

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

La Policía está buscando a dos asaltantes que atacaron una estación de servicio en Río Conejo, en Corralillo de Cartago, en un hecho que quedó registrado en video.

Los hombres llegan al lugar en una motocicleta e intimidan a los dependientes de la gasolinera para llevarse el dinero en efectivo de la caja registradora.

Los sospechosos, que vestían un suéter gris claro y negro, huyeron del lugar tras cometer el asalto, y las grabaciones ya están en poder del Organismo de Investigación Judicial.