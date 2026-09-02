Policía detenido regaló radios de comunicación a “Míster Músculo”

El policía detenido por colaborar con la organización de alias Diablo regaló dos radios de comunicación a Míster Músculo para que escucharan lo que hablaba la Policía.

dentro de la investigación se logró establecer que él cumplía una función alertando directamente a Randal Delgado”

Además, el oficial entregaba la droga decomisada a la organización de alias Diablo, según reveló el expediente judicial.

Las autoridades allanaron su casa y su lugar de trabajo como parte de la investigación contra esta red de corrupción.