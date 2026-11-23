Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

La Policía de Tránsito ha decomisado 334 vehículos durante el fin de semana por distintas imprudencias en carretera, entre carros y motos.

La cifra incluye 201 motocicletas que quedaron fuera de circulación. A unos conductores se les quitó el vehículo y a otros se les decomisó la placa.



Los decomisos responden a la falta de licencia, al uso de placas de otros vehículos y a la obstrucción del libre tránsito.

“De igual manera, ambos ya no podrán circular hasta que se pongan a derecho”, declaró Erick Calderón, director de Policía de Tránsito.

La institución advirtió que la medida se mantiene hasta regularizar la situación de cada conductor.



Las autoridades también alertan sobre piques improvisados, carreras que surgen cuando conductores se topan en carretera y aceleran hasta competir a alta velocidad.

Este tipo de carreras se da con frecuencia en horas de la noche y la madrugada. Una sola imprudencia puede provocar una tragedia, y el riesgo se multiplica cuando se combinan varias conductas.



El fin de semana, dos hermanos murieron en Avenida Segunda tras colisionar violentamente con otro vehículo a alta velocidad.

La Policía de Tránsito presume que realizaban un pique improvisado, hipótesis que investiga la policía judicial.

El caso se registró a las 4 de la mañana y, según la revisión de sistemas, no hay registro de intentos de piques reportados minutos antes en esa zona.



Al exceso de velocidad se suman el alcohol, el uso del celular y el cansancio, factores que reducen la capacidad de reacción del conductor ante un imprevisto.

Las autoridades piden respetar los límites y conducir con responsabilidad ya que protege la vida de quienes circulan por las vías.