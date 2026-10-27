Fecha de publicación: 27 de October de 2026

Fecha de modificación: 27 de October de 2026

La Policía de Tránsito tiene nuevo director después de permanecer más de cinco meses sin un jerarca titular. Se trata de Erick Calderón Hernández, exdirector regional de la Fuerza Pública en Cartago.

El nombramiento de Erick Calderón Hernández fue confirmado por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraim Zeledón.

El nuevo director es licenciado en Criminología y cuenta con una maestría en Gerencia de Proyectos. Entre sus prioridades estará combatir el exceso de velocidad y los adelantamientos indebidos.

“A partir de hoy empezamos a conocer y a trabajar una serie de desafíos que la institución tiene que trabajar”, declaró.

Además, buscará fortalecer los operativos para reducir las muertes en carretera, especialmente de motociclistas.