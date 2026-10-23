Policía confirma detección de droga sintética en barriadas

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Una fuerte intervención policial se ejecuta en horas nocturnas del viernes 23 de octubre en la provincia de Cartago, donde las autoridades confirmaron la detección de droga sintética en diversas barriadas de la zona.

Bryan Sandí, criminólogo, informa que “es un hecho comprobado que los productores y traficantes de metanfetaminas utilizan las estructuras de trasiego y de logística ya existentes de grupos que manejan hace muchos años cocaína, marihuana y demás”.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo que mantiene expectante a la comunidad, mientras se desarrollan las diligencias pertinentes en el lugar de los hechos para determinar el alcance de esta sustancia.

La institución policial comunicó de manera oficial el hallazgo de estas drogas, lo cual ha generado una inmediata reacción de alerta entre los residentes y un despliegue de recursos en el sector.