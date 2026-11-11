Policía busca banda que roba casas en Grecia

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) busca a una banda de hasta cuatro personas dedicada al robo de viviendas en Grecia, en Alajuela.

Las autoridades difundieron videos de cámaras de seguridad para intentar identificar a los sospechosos.

Las imágenes muestran a personas enmascaradas que fuerzan puertas y ventanas.

Los robos se concentran en Santa Gertrudis Sur y en barrios aledaños al centro de Grecia.

De acuerdo con el OIJ, un 75 % de los 70 robos denunciados este año en ese cantón corresponden a viviendas.

Los vecinos afectados relataron que los delincuentes aprovechan cuando las casas quedan solas.

Una vecina consultada del sector indicó que las personas que salen a trabajar encuentran sus viviendas sin televisores ni electrodomésticos.

La Municipalidad de Grecia implementó una policía municipal para reducir estas incidencias.

En este momento la corporación cuenta con seis oficiales.

Por otro lado, las autoridades pidieron a los vecinos cerrar bien sus casas al salir y colaborar con la identificación de los sospechosos.