PLN niega acuerdo con Pueblo Soberano para apoyar armonización eléctrica

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

El PLN negó la existencia de un acuerdo con Pueblo Soberano para apoyar la armonización eléctrica, luego de que la fracción oficialista diera a conocer un supuesto pacto con siete diputados liberacionistas.

Álvaro Ramírez, jefe de fracción de Liberación Nacional, recalca que “Liberación Nacional es una fracción que está unida y toma sus decisiones por acuerdo de fracción”.

La negativa surge en medio de las negociaciones legislativas sobre el proyecto de armonización eléctrica, que ha generado divisiones entre las bancadas.

La fracción oficialista había señalado la existencia de un acuerdo con los diputados del PLN para respaldar la iniciativa.