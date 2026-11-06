Plenario Legislativo aprobó el presupuesto para el próximo año

Fecha de publicación: 6 de November de 2026

Fecha de modificación: 6 de November de 2026

El Plenario Legislativo aprobó en primer debate el presupuesto ordinario 2027 por 12,4 billones de colones, en medio de recortes principalmente a la educación y la seguridad.

El oficialismo reunió 31 votos para definir la votación, pese a que la oposición dejó claro su rechazo y su malestar por los recortes.

La próxima semana quedará prácticamente ratificado el presupuesto con el segundo debate, que está programado para esos días.

También se espera que continúen las manifestaciones, principalmente del sector educativo, según el reporte desde el Congreso.

Entre los recortes aprobados figuran 8.048 millones de colones a las universidades públicas y 10.552 millones de colones a justicia y seguridad, además de un bloqueo de casi 30 mil millones de colones.

En los programas sociales hubo una redistribución de 250 mil millones de colones que afecta vivienda, alimentación y atención social. El Ministerio de Educación Pública recibe un recorte de más de 19 mil millones de colones.

El oficialismo defendió la iniciativa. “Un presupuesto responsable desde el punto de vista fiscal, pero que atiende las necesidades de los grupos más vulnerables”, afirmó Nogui Acosta, jefe de fracción de Pueblo Soberano.

El parlamentario también aseguró que el presupuesto tiene los recursos para educación, becas de Avancemos, CONAPAM y CONAPDIS. La oposición, en cambio, calificó los recortes como sensibles para el país.

La recién reelecta magistrada Patricia Solano afirmó que seguirán levantando la voz ante los recortes que afectan a la institucionalidad de la Corte Suprema de Justicia.

“La deducción que se nos está proponiendo para el 2027 recorta aspectos importantes de nuestro quehacer, como por ejemplo la eliminación de 2.430 plazas que están interinas”, declaró Solano.

Añadió que espera una escucha activa de la presidenta de la República sobre el quehacer del Poder Judicial.

En tanto, según Rodrigo Arias, rector de la UNED, Las universidades han señalado que en los próximos días habrá nuevas manifestaciones.

Diferentes grupos del Magisterio Nacional tienen actividades previstas para la próxima semana, y el movimiento estudiantil coordina sus propias acciones dentro de su autonomía.

Los consejos universitarios, rectorías y autoridades de las universidades apoyarían esas iniciativas.