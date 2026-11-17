Fecha de publicación: 17 de November de 2026

Fecha de modificación: 17 de November de 2026

Playa Langosta, en Tamarindo de Guanacaste, registra una muerte masiva de especies y mantiene en riesgo el manglar de San Francisco.

Según los vecinos, no se había visto una situación similar desde hace bastantes años.

El mar ha retrocedido y las mareas bajas son cada vez más acentuadas, por lo que el agua salada no logra conectarse con el estero y la fauna queda atrapada.



En el estero mueren peces y mantarrayas, entre otras especies.

“Es un problema que se estaba dando en las semanas atrás al manglar no tener la salida hacia el mar. Eso está provocando la muerte masiva de los pescados y todo el ecosistema”, explicó el salvavidas, Juan Rodríguez.

La situación impacta a la comunidad y al medio ambiente.



Biólogos de la Universidad Nacional explicaron las razones del fenómeno.

“Se ha observado que en cuanto a las mareas altas, han sido similares a las del año pasado. Pero en cuanto a las mareas bajas, estas han sido muy bajas”, detalló uno de los especialistas.

Al bajar el agua, los sedimentos caen y forman un paredón de arena que impide el ingreso del agua salada, lo que impide la oxigenación del manglar.



Por otro lado, los vecinos han intentado reconectar el mar con el estero con palas en mano, mientras el SINAC tiene parte en la protección de esta zona biológica y turística.

El 6 de noviembre, el MINAE publicó en sus redes sociales que aún no se puede atribuir el fenómeno a una única causa.

La institución realizará una inspección técnica para determinar científicamente lo que ocurre y cómo evitar que el fenómeno se replique.