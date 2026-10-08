Plan de la Fedefútbol: firmar a Bryan Ruiz con Costa Rica hasta 2030

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

El plan de la Fedefútbol es firmar a Bryan Ruiz con Costa Rica hasta 2030, en una sesión del comité ejecutivo que se realizará este viernes en las oficinas de la Federación Costarricense de Fútbol.

En la reunión se definirá el salario de Bryan y sus asistentes, así como el plazo del contrato, que todo hace indicar será hasta el Mundial del 2030 según lo previsto por la federación.

La fecha FIFA de noviembre cumplida será la llamada para Bryan Ruiz, quien posteriormente firmará el ligamen, que podría ser el mismo viernes o a inicio de la próxima semana según lo indicado.