Pintar la ayudó a salir de una depresión y convirtió su pasión en un emprendimiento

Lidia Carrillo Miranda transforma lienzos en coloridas obras desde Pozos de Santa Ana.

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Lidia Carrillo Miranda, artesana de Pozos de Santa Ana, encontró en la pintura una vía de escape para superar una profunda depresión que la llevó a tocar fondo.

Lo que comenzó como una simple distracción pronto se transformó en un emprendimiento que hoy le permite pasar sus días entre pinturas y lienzos.

A través de sus obras, Lidia no solo ha logrado salir adelante, sino que también comparte su amor por la vida y el campo, demostrando que el arte puede ser una herramienta poderosa de sanación y crecimiento personal. 