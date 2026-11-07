Pintar la ayudó a salir de una depresión y convirtió su pasión en un emprendimiento

Fecha de publicación: 7 de November de 2026

Fecha de modificación: 7 de November de 2026

Lidia Carrillo Miranda, artesana de Pozos de Santa Ana, encontró en la pintura una vía de escape para superar una profunda depresión que la llevó a tocar fondo.

Lo que comenzó como una simple distracción pronto se transformó en un emprendimiento que hoy le permite pasar sus días entre pinturas y lienzos.

A través de sus obras, Lidia no solo ha logrado salir adelante, sino que también comparte su amor por la vida y el campo, demostrando que el arte puede ser una herramienta poderosa de sanación y crecimiento personal.