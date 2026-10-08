Pilar Cisneros llega a la Fiscalía General

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

La exdiputada de la República, Pilar Cisneros, acudió a la Fiscalía General, para la declaración indagatoria por el caso de la aparente estructura paralela en el financiamiento de la campaña de Rodrigo Chaves en 2022.

Pilar Cisneros llegó con andadera

Cisneros llegó con andadera porque hace una semanas atrás enfrentó una intervención quirúrgica, razón por la cual se moviliza con este artefacto.

Proceso inicia en el Ministerio Público porque ella fue miembro de un supremo poder en el periodo pasado. Luego de eso, se tendrá que escuchar la indagatoria, para posteriormente pasar a los tribunales ordinarios.

Información en desarrollo. Más detalles en los próximos minutos.

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